Un ancien Diable défend Georges Leekens: "Il mérite plus de louanges"

Ancien protégé de Georges Leekens au Club de Bruges et chez les Diables Rouges, il estime qu'on insiste un peu trop sur les aspects négatifs de la carrière de l'ancien sélectionneur.

"Moi, je ne pourrais jamais rien dire de négatif à son propos", souligne d’ailleurs Franky Van Der Elst pour Sporza. "Georges mérite plus de louanges que ce qu’il reçoit. Comme n’importe qui qui a eu une longue carrière, il a fait de bonnes et de moins bonnes choses, mais il s’est investi à fond jusqu’à ses 70 ans et, rien que pour ça, il mérite le respect."

C'est lui qui m'avait convaincu de revenir.

Franky Van Der Elst, qui a côtoyé Long Couteau à Bruges et en sélection, se souvient entre autres de la campagne de qualification pour le Mondial 98, qui était mal embarquée avant l’arrivée de Georges Leekens. "Quand il est arrivé, les chances qu’on se qualifie pour le Mondial étaient très faibles et pourtant, nous avions battu le Pays de Galles et la Turquie, puis remporté le barrage et nous y étions arrivés."

Une campagne particulière pour Franky Van Der Elst, qui était présent en France, alors qu’il avait décidé de prendre sa retraite internationale près de quatre ans auparavant. "Georges Leekens m’avait invité chez lui et c’est lui qui m’a convaincu de revenir. Avec succès puisque nous sommes allés au Mondial", conclut celui qui aura finalement disputé son dernier match avec les Diables lors de cette Coupe du monde contre la Corée.