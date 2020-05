La date de la reprise du championnat portugais est connue

Le football reprend petit à petit dans beaucoup du pays et c'est maintenant au tour de la Liga Portugaise.

Le Portugal suit le chemin tracé par l'Allemagne et s'apprête à reprendre son championnat. Alors que le gouvernement portugais annonçait la possibilité de reprendre les compétitions sportives professionnelles fin mai, c'est la date du 3 juin qui a été choisie pour relancer la Liga NOS, arrêtée à la 24e journée suite à la pandémie de coronavirus.

La Ligue portugaise l'a annoncé ce vendredi soir via un communiqué. Dans celui-ci, on apprend que le calendrier des journées 25 à 33 est déjà ficelé. La Liga NOS reprendra par une opposition entre Portimonense et Gil Vicente le 3 juin à 19h, et à huis clos à l'instar des autres matches jusqu'à la fin de la saison.