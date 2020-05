Le LOSC et Mouscron, un remariage bientôt acté?

Les tractations avancent en coulisses entre les clubs nordistes et hennuyers.

Depuis quelques jours, les rumeurs font état d'un possible (nouveau) rachat de l'Excel Mouscron par le club lillois, qui avait déjà eu l'Excel parmi ses clubs satellites. Des rumeurs qui prennent de plus en plus d'ampleur et qui pourraient même rapidement se concrétiser.

Selon les informations de la Dernière Heure, la direction lilloise a réclamé un audit pour évaluer la situation de l'Excel et le rachat du club mouscronnois par le LOSC pourrait être officialisé dès la semaine prochaine.