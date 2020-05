Jonathan D'Ostilio, le coeur à Liège: "Je suis attaché au club"

Jonathan D'Ostilio a pris ses quartiers sur le flanc gauche du RFC Liège et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il souhaite débouler le long de la ligne avec le maillot des Sang et Marine encore longtemps.

Arrivé à Liège en janvier 2016 en provenance d'Eupen, D'Ostilio s'est imposé au fil des années comme une pierre angulaire de l'équipe. Que ce soit avec Dante Brogno, Marc Grosjean ou Drazen Brncic, il a toujours été titulaire et a toujours fait l'unanimité, au point de sortir d'une excellente saison 2019-2020.

"J'essaie toujours de progresser de saison en saison", nous confie le numéro 25 du matricule 4. "Au niveau des statistiques, j'ai donné pas mal de passes décisives et je suis satisfait de mes prestations de ces derniers mois. J'espère juste encore faire mieux la saison prochaine".

Cette saison prochaine, elle se fera sous le maillot du RFC Liège: "J'ai resigné pour 3 saisons. J'ai pris le temps de la réflexion et j'avais quelques offres, mais je ne me voyais pas partir. Je suis attaché au club et je m'y sens bien. Je suis vice-capitaine c'est un signe de confiance".