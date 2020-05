Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 31/05: Cavani - Icardi Rivero Fonseca Nacimiento - Ighalo - Reciputi - Gaich - Alaba

David Alaba, prêt à dire non au Real?

Alors qu'il a séduit Zinedine Zidane, David Alaba pourrait pourtant dire non au Real Madrid. L'Autrichien confie, en effet, qu'il se "voit rester à Munich l'été prochain". "Mais on verra ça plus tard, pour l'instant je suis concentré sur l'essentiel", ajoute l'Autrichien qui est bien parti pour ajouter un sacre de Champion d'Allemagne à son palmarès.

Paris et Cavani c'est (presque) fini

Alors que Mauro Icardi s'est engagé avec le PSG, un autre attaquant devrait lui quitter la Ville Lumière. Edinson Cavani n'a pas reçu de proposition de prolongation et quittera gratuitement le club parisien à l'issue de la saison, selon RMC.