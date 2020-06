🎥 Leipzig retrouve son allant offensif

Leipzig se devait de l'emporter sur la pelouse de Cologne afin de retrouver sa troisième place au classement. Les coéquipiers de Timo Werner ont fait le travail au terme d'une rencontre riche en buts.

Leipzig n'est plus le rouleau compresseur du premier tour. Le niveau de jeu qui avait propulsé le club à la première place avec un titre de champion d'Automne à la clé n'est plus le même et cela se ressent, même pendant le cours d'un match.

La maladie des coéquipiers de Nkunku: débuter la rencontre en retard. Ce fut encore le cas ce lundi sur la pelouse de Cologne, puisque c'est Cordoba qui ouvre la score pour Cologne, privé de Bornauw suspendu (7', 1-0). Ce doute sera cependant de courte durée puisque Leipzig va prendre le jeu à son compte avant d'égaliser sur une tête rageuse de Schick (20', 1-1). Avant la pause, Nkunku remporte son duel avec le gardien adverse et met les visiteurs sur du velours (44', 1-2).

👏 | Nkunku place Leipzig aux commandes d'un superbe piqué ! 😎



1️⃣-2️⃣ #KOERBL 🇩🇪 pic.twitter.com/F1Z0YkY5U3 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 1, 2020

Histoire de ne pas se mettre à nouveau dans la difficulté, Leipzig a le bon goût de planter le troisième but et quel but! Gulacsi, le gardien de but, lance parfaitement Werner en contre-attaque, ce dernier ne se fait pas prier pour planter sa petite rose (50', 1-3).

GOAL | Timo Werner marque sur un assist de Gulácsi ! 😱



1️⃣-3️⃣ #KOERBL 🇩🇪 pic.twitter.com/8lAC9Yv3ca — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 1, 2020

Mais nous vous le disions: Leipzig n'est plus aussi régulier et Anthony Modeste en profite pour redonner de l'espoir à ses couleurs (55', 2-3). Ces derniers n'en profitent cependant pas longtemps: Olmo leur coupe les jambes une fois pour toute (57', 2-4).

Au classement, Leipzig reprend la troisième place et a le Borussia Dortmund dans la ligne de mire. Objectif: d'accrocher la seconde place.