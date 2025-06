Sa meilleure saison en Serie A... puis un départ en Premier League pour Alexis Saelemaekers ?

Alexis Saelemaekers a disputé la saison la plus réussie de sa carrière sur le plan statistique. Restera-t-il en Italie pour autant ?

Alexis Saelemaekers (25 ans) reste sur ce qu'on peut considérer comme la meilleure saison de sa carrière à titre individuel, avec 7 buts et 5 passes décisives en Serie A sous les couleurs de l'AS Rome. Il n'était cependant que prêté par l'AC Milan.

Rien n'indique que la Roma s'offrira Saelemaekers à titre définitif, même s'il serait intéressant de voir ce que Gian Piero Gasperini pourrait faire du polyvalent latéral belge. À Milan, Massimiliano Allegri aimerait voir Alexis à l'oeuvre, comme nous vous l'expliquions récemment.

Saelemaekers a déjà reçu sa chance à Milan, s'imposant comme titulaire régulier lors de la saison du Scudetto en 2021-2022. Avec 112 matchs au total sous les couleurs des Rossoneri, il ne reviendrait pas en terre inconnue.

Saelemaekers vers la Premier League ou la Bundesliga?

Mais si Allegri décidait ne pas avoir besoin de notre compatriote, les options ne manqueraient pas... et pas qu'en Italie. TeamTALK révèle en effet cette semaine que Nottingham Forest aurait entamé les négociations avec l'AC Milan, et serait prêt à mettre 20 millions d'euros sur la table.

L'Eintracht Francfort, cependant, serait également sur les rangs et prêt à sauter sur l'occasion. La décision appartient à Milan : Alexis Saelemaekers est-il à vendre ou non ? À un an de la Coupe du Monde, l'ancien d'Anderlecht devra lui aussi faire le bon choix.