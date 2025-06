David Hubert, classe jusqu'au bout, refuse de charger Anderlecht après sa signature à OHL

David Hubert est de retour sur un banc de Pro League, trois mois après avoir été licencié d'Anderlecht. Et ne comptez pas sur lui pour critiquer le RSCA.

Nous avons bien dû lui poser la question lors de la première conférence de presse de David Hubert en tant que coach d'OHL : comment a-t-il vécu son départ forcé d'Anderlecht juste avant les Playoffs ? "Sans Anderlecht, je ne serais probablement pas ici", sourit-il. "Je suis donc très reconnaissant pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée en tant que joueur, assistant et entraîneur."

Classique de la part de Hubert : pas de polémique ou de vagues, donc. "J'y ai vécu une très belle période et j'en retiens beaucoup. Le contexte de la saison dernière à Anderlecht était très complexe, surtout pour un jeune entraîneur", reconnaît-il.

"Mais c'était aussi très enrichissant et j'en ai tiré les bonnes leçons. Pour moi, c'est un chapitre clos maintenant et je veux mettre en pratique ce que j'ai appris ici", conclut le nouveau coach à Louvain sur ce sujet.

Hubert veut tout changer ou presque à OHL

Ses objectifs à OHL sont multiples : les résultats doivent s'améliorer, mais le jeu doit également devenir plus attrayant. "J'ai trois piliers sur lesquels je veux construire. Il doit y avoir un style de jeu reconnaissable qui correspond à ma vision du football. Un style de jeu avec lequel les supporters peuvent s'identifier", explique Hubert.

"Ensuite, les résultats doivent évidemment être plus cohérents. Et enfin, nous devons développer le potentiel des jeunes joueurs. Nous devons améliorer les joueurs au service du collectif". Un sacré programme pour l'ancien joueur d'OHL, qui connaît bien la maison. "J'étais là au début du rachat et j'ai vu comment ils ont voulu construire les choses. De la bonne façon, à mon avis. Les fondations sont solides, mais les résultats stagnent et il faut aller de l'avant désormais".