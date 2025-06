Et si c'était la prochaine sensation du championnat ? Un joueur de Jupiler Pro League élu Joueur du Tournoi de Toulon

Le Tournoi Maurice-Revello, anciennement connu sous le nom de Tournoi de Toulon, voit s'affronter chaque année les meilleurs U20 du monde. En être élu Meilleur joueur est souvent signe d'un bel avenir.

Thierry Henry, Alan Shearer, Juan Roman Riquelme, David Ginola, Sebastian Giovinco, James Rodriguez ou encore Ruben Loftus-Cheek : voilà la liste prestigieuse à laquelle vient de s'ajouter... Steve Ngoura (20 ans), attaquant du Cercle de Bruges.

Ngoura a en effet été élu Joueur du tournoi à l'issue du Festival international espoirs, aussi appelé Tournoi Maurice-Revello et anciennement connu sous le nom bien plus célébre de Tournoi de Toulon. La France a remporté ce tournoi U20, et Ngoura a brillé.

Steve Ngoura bientôt révélation de Pro League ?

Le Brugeois a en effet inscrit 5 buts durant le tournoi, dont un doublé en finale face à la surprenante Arabie Saoudite. Une performance remarquée pour l'international U20, grand espoir de son pays : Steve Ngoura a inscrit 8 buts en 7 matchs avec les U20 et 5 buts en 11 matchs avec les U19 !

Malgré ses qualités, Ngoura ne s'est pas encore imposé en Belgique, la faute à une blessure qui ne lui a permis que de jouer 9 matchs cette saison. Mais le Cercle de Bruges, qui a dépensé 2,3 millions pour l'arracher au Havre, espère bien que la saison prochaine sera celle de la révélation.

Pour le détail, deux joueurs belges ont déjà remporté le trophée de Meilleur joueur à Toulon. Il s'agit de Jacques Steugels, en 1967, quand le tournoi opposait des clubs et qu'Anderlecht avait été sacré, et de Régis Genaux en 1994.