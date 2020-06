Un domaine dans lequel Aster Vranckx espère progresser

À 17 ans, Aster Vranckx fait partie des grandes révélations de la saison en Pro League. Mais il sait que le chemin est encore long avant de briller et il pointe l'une de 'ses faiblesses'.

Le jeune Malinois avait fait ses grands débuts en Pro League, le 9 août dernier contre le Sporting d’Anderlecht, mais c’est en 2020 qu’il s’est installé progressivement dans le noyau du Kavé. Avec un match référence, contre... Anderlecht.

Un match au cours duquel le médian belge avait inscrit un but qui aurait pu valoir son pesant d’or dans la course aux playoffs 1. « Ce but était vraiment génial”, se souvient le jeune Malinois dans une interview accordée au Nieuwsblad.

"Notamment parce que c’est un domaine dans lequel je dois m’améliorer." Mais avec ses neuf matchs en D1A, agrémenté d’un but et de deux assists, Aster Vranckx sent déjà qu’il a grandi. "J’ai déjà beaucoup appris cette saison, en jouant, avec et contre des grands joueurs. Je suis beaucoup plus calme, balle au pied. Au début, je faisais tout trop vite et je perdais le contrôle, maintenant, j’ai une meilleure vue d’ensemble..."