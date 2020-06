Les révélations de Pro League : Charles De Ketelaere, le futur Vanaken

Alors que la saison est officiellement terminée, nous revenons sur ces joueurs qui se sont révélés en 2019-2020. Espoirs, transferts réussis ou joueurs qui n'étaient pas attendus à ce niveau, nous ferons le tour de la D1A.

Charles De Ketelaere est l'une des véritables révélations cette saison 2019-2020 de Jupiler Pro League. Le joueur âgé de 19 ans a disputé 24 rencontres toutes compétitions confondues avec le Club de Bruges lors du défunt exercice, et les Blauw en Zwart n'ont d'ailleurs pas hésité à prolonger leur pépite jusqu'en 2023.

Ses grands débuts en Coupe puis face au PSG en C1

De Ketelaere sera titularisé et lancé dans le grand bain contre les Francs Borains en Coupe de Belgique le 25 septembre 2019 avant d'affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des champions le 22 octobre 2019. Des débuts eruopéens plutôt réussis face à l'ogre parisien même s'il sera remplacé au bout de 57 minutes de jeu et après avoir vu rapidement jaune dans la partie. Après cette première apparition, Philippe Clement fera monter au jeu son jeune talent lors des cinq dernières joutes européennes : au PSG, au Galatasaray, contre le Real Madrid et lors des deux matchs face à Manchester United.

Championnat

L'international espoirs disputera ses premières minutes en championnat contre Ostende le 22 novembre 2019. Et à partir de cette date, De Ketelaere ne quittera plus le noyau A brugeois. Remplaçant, il finira par devenir titulaire en fin de saison et sera aligné dans le onze de départ par Clement lors des huit derniers matchs des Gazelles. Auteur de très belles prestations, le jeune joueur sera vite adopté par le public brugeois.

Le successeur de Hans Vanaken

Sa vision du jeu, son calme, sa patte et sa technique poussent beaucoup d'observateurs à le comparer à Hans Vanaken. D'autres comme Marc Degryse estiment qu'il dépassera son coéquipier et qu'il deviendra le meilleur joueur de Belgique d'ici quelques années. Le gaucher de 19 ans manque encore d'expérience mais sa polyvalence est une véritable bénédiction pour un coach. Son poste de prédilection est le numéro 10 mais il peut dépanner n'importer où dans l'entrejeu et a même évolué sur le front de l'attaque.

Avec 2 buts et autant d'assists en 24 rencontres cette saison, il aura certainement envie de confirmer lors de l'exercice 2020-2021 et tenter de faire partie d'un groupe élargi de Diables Rouges à l'approche de l'Euro. Surtout quand on sait que Roberto Martinez a apprécie beaucoup le joueur.