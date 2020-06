Thomas Müller fait tomber un record détenu par Kevin De Bruyne !

Aujourd'hui, le Bayern Munich s'est rendu sur la pelouse du Bayer Leverkusen dans le cadre de la 30ème journée de Bundesliga. Une rencontre dominée par les Bavarois qui se sont imposés sur le score de 4 buts à 2 face à leurs adversaires grâce à des réalisations de Kingsley Coman (27e), Leon Goretzka (42e), Serge Gnabry (45e) et Robert Lewandowski (66e).

Un match durant lequel s'est particulièrement distingué Thomas Müller puisque l'international allemand a délivré deux passes décisives : la première pour la réalisation de l'ancien joueur de Schalke et la seconde pour le but de l'attaquant polonais. Deux offrandes qui portent son total à 20 assists en 30 matchs de championnat jusqu'à présent.

Most assists in a single season:



2️⃣0️⃣ - Thomas Müller

1️⃣9️⃣ - Emil Forsberg

1️⃣9️⃣ - Kevin De Bruyne



