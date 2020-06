Le Qatar inaugure un troisième stade en vue du Mondial 2022

Le troisième des 8 stades de la Coupe du Monde 2022 est désormais terminé et prêt à l'emploi : l'Education City Stadium d'Al-Rayyan (à proximité de Doha) compte 40.000 places, capacité qui sera réduite de moitié après la Coupe du Monde. Il a été révélé lors d'une présentation virtuelle.

Education City Stadium, third stadium of the FIFA World Cup Qatar 2022 officially unveiled. 😍 pic.twitter.com/sPiG3b5OGd