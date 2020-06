Inter: une solution va être trouvée pour Alexis Sanchez

Prêté à l'Inter par Manchester United, Alexis Sanchez pourrait rester un peu plus longtemps en Lombardie.

Alexis Sanchez est actuellement en pleine course pour le titre de Serie A avec l'Inter, et la lutte s'annonce ardue avec la Lazio et la Juventus. Mais si rien ne change, le Chilien ne pourra pas disputer la fin de saison puisque son prêt se termine le 30 juin 2020 et il devrait alors rentrer à Manchester United.

D'après The Sun, les deux clubs se sont mis autour de la table pour permettre à Sanchez de rester en Italie jusqu'au 31 août, ce qui lui permettrait de disputer non seulement la fin de la Seria A mais aussi l'Europa League, dans laquelle l'Inter est toujours engagé.

L'Inter doit affronter Getafe en coupe d'Europe, il s'agit d'un huitième de finale qui sera disputé en une seule manche.