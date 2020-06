🎥 Le but de la soirée nous vient d'Autriche

Le RB Salzbourg survole actuellement les playoffs en Autriche. Une avance de 8 points au classement sur LASK et un nouveau titre de champion qui tend les bras au "petit frère" de Leipzig.

Ce mercredi soir, le leader du championnat est allé donné une leçon au Rapid Vienne: une victoire sans appel sur le score de 2-7. Le sixième but des visiteurs, signé Zlatko Junuzović, est tout simplement superbe et démontre toute la confiance d'un joueur.

L'autrichien de 32 ans, passé par le Werder, a profité d'un corner pour placer une volée dévastatrice à voir en vidéo:

Whilst you were probably sat on the sofa watching the football, Zlatko Junuzović was out doing this for Salzburg tonight.



The audacity. pic.twitter.com/bqXHpN8Sm1