🎥 Le superbe geste technique de Jan Vertonghen pour mettre Serge Aurier dans lel vent

Les Belges ne sont pas à la fête pour l'instant, chez les Spurs. Toby Alderweireld et Jan Vertonghen n'ont pas encore joué la moindre minute depuis la reprise du championnat. Mais ça n'empêche pas le second cité de se faire plaisir à l'entraînement. En attestent ces images du joli petit pont réussi par le Diable Rouge pour mettre Serge Aurier dans le vent, ce jeudi, à l'entraînement.

Jan Vertonghen has done Serge Aurier all ends up here. Filthy.@JanVertonghen 👏🏼pic.twitter.com/jYEExcZPT7