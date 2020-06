Officiel: Dieumerci Mbokani reste à l'Antwerp!

L'aventure n'est pas encore terminée pour Dieumerci Mbokani à l'Antwerp.

Annoncé en Chine, puis dans tous les grands clubs de Pro League, Dieumerci restera donc finalement au Great Old! Le meilleur buteur du championnat a paraphé un nouveau contrat avec l'Antwerp. "Ca a toujours été mon premier choix", insiste le Congolais.

Dieumerci Mbokani est donc parti pour une troisième saison (minimum) au Bosuil et si l'Antwerp ne précise pas encore la durée, on imagine que l'ancien d'Anderlecht et du Standard, a eu les deux ans de contrat qu'il exigeait. C'est, par ailleurs, une excellente nouvelle pour Ivan Leko et un atout non-négligeable pour la finale de la Coupe, prochain grand défi du matricule 1.