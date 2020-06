Direction le Luxembourg pour un cadre de l'Olympic

L'Olympic laisse partir un cadre, qui découvrira la D1 luxembourgeoise la saison prochaine.

Fin de l'aventure à la Neuville pour le latéral droit Kevin Van Den Krekhof qui quitte l'Olympic au terme d'une excellente saison, au cours de laquelle il aura inscrit cinq buts. Il file au F91 Dudelange, où il a signé un contrat d'un an.

Passé par Aulnoye, Freignies et Lorient, le Français était arrivé en Belgique en 2017. Il était resté deux saisons à La Louvière Centre et avait notamment fêté le titre et la montée en D1 Amateurs, en 2019.