Mbokani: "Mon but, c'est gagner des matches et marquer des goals"

Dieumerci Mbokani a finalement prolongé à l'Antwerp et le Congolais se félicite de cette issue.

Dieumerci Mbokani va donc rester à l'Antwerp, au moins pour une saison supplémentaire. Le buteur a prolongé jusqu'en juin 2021 et est parti en stage à Harsenwinkel. Il a parlé de sa prolongation sur les réseaux sociaux du club anversois.

"C'est très agréable de revoir mes coéquipiers. Mon but, c'est toujours de gagner des matches et de marquer des buts. Mais il est trop tôt pour penser à autre chose que la Coupe de Belgique, qui sera notre premier objectif".

Les discussions entre le Great Old et Mbokani ont été longues mais il y a finalement eu une fin heureuse. "Je suis très content de prolonger à l'Antwerp. Je connais l'équipe car je suis ici depuis deux saisons. C'est aussi important pour moi de rester en Belgique. Tout le monde au club me connait et je m'entends bien avec tout le monde ici. L'Antwerp est comme une famille".