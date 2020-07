Joe Hart cherche un club : "Je sais que le Real ne va pas écarter Courtois pour moi ..."

Après deux titres de champion d'Angleterre et quatre trophées de gardien de l'année en Premier League, la carrière de Joe Hart a pris un tournant moins positif.

Cette saison, Joe Hart (33 ans) a en effet dû se contenter d'un rôle de réserviste à Burnley, ne disputant aucune rencontre de championnat. "Je sais d'où je viens. Je me rappelle avoir gravi les échelons à Shrewsbury Town, avoir dû me battre pour jouer en équipe A ... Le dernier match international que j'ai joué, c'était à Wembley, devant 90.000 personnes, pour tenir le 0-0 face au Brésil. Je sais le chemin que j'ai parcouru", pointe Hart dans une interview donnée à la BBC.

"Je ne laisserai pas une saison et demie sur le banc en PL me définir ou me détruire (...) Bien sûr, je ne me berce pas d'illusions : le Real Madrid ne va pas m'ouvrir la porte et écarter Thibaut Courtois pour moi", reconnaît l'ancien international anglais (77 caps). "Mais il y a encore des choses qui m'attendent. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que quelqu'un me fasse confiance. Je rendrai cette confiance".