Nouvelle déception pour Dennis Praet et Youri Tielemans, Arsenal et Newcastle carburent

Tous les deux titulaires, Dennis Praet et Youri Tielemans n'ont pas été en réussite à Goodison Park.

Deux partages, une défaite (en FA Cup), Leicester City et ses Diables Rouges souffrent depuis la reprise. Et ça s'est encore confirmé, mercredi soir, sur la pelouse d'Everton. Pas du tout dans leurs matchs, les Foxes ont fait les frais de la forme ascendante du Brésilien Richarlison, qui avait ouvert le score dès la dixième minute. Et un penalty litigieux, accordé par le VAR, a permis à Sigurdsson de doubler la mise six minutes plus tard.

Sonnés après un quart d'heure, les Foxes ont attendu la seconde période pour réagir. Sans Dennis Praet, remplacé à la pause. À peine monté au jeu, Kelechi Iheanacho a réduit le score dès le retour des vestiaires. Mais ça n'a pas suffi. Jamie Vardy reste bloqué à 99 buts, Leicester perd deux nouveaux points et pourrait perdre sa place sur le podium, si Chelsea s'impose à West Ham...

Aubameyang rugit, Arsenal espère

Plus bas dans le classement, les Gunners maintiennent l'espoir d'une qualification européenne. Pierre-Emerick Aubameyang avait ouvert le score, inscrivant ainsi son cinquantième but sous le maillot d'Arsenal, il a remis ça en seconde période pour sceller le score. Tandis que Granit Xhaka avait inscrit le deuxième but londonien et que Cedric Soares a terminé le travail en toute fin de rencontre.

Victoire tranquille pour Arsenal (4-0) qui dépasse Tottenham et s'installe à la septième place. La porte de sortie se rapproche en revanche pour Norwich City, toujours bon dernier, avec six points de retard sur le premier non-reléguable.

Newcastle sans trembler

Et ça ne va pas mieux pour Bournemouth, avant-dernier, qui a loupé l'occasion de sortir de la zone rouge. La faute à des Magpies bien en jambes et déterminés à finir la saison sur de bonnes notes. Large victoire pour Newcastle (1-4, Dwight Gayle, Sean Longstraff, Miguel Almiron et Valentino Lazaro ont marqué pour les Magpies, Dan Gosling a sauvé l'honneur), qui occupe la 13e place avec 42 unités.