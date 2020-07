Gérard Lopez sur le rapprochement entre le LOSC et Mouscron : "C'est excitant"

La fumée blanche sort quasiment de la cheminée et le président lillois se réjouit de (bientôt) avoir l'Excel Mouscron dans son giron.

Si l’on en croit les informations dévoilées dans les quotidiens belges et français ce samedi, c’est mardi que le LOSC et l’Excel Mouscron lieront officiellement leurs destins. Lille et Gérard Lopez, le président du club nordiste, deviendront alors l’actionnaire majoritaire (90%) du club hennuyer.

Un rapprochement entre deux clubs voisins qui sera d’abord bénéfique pour les jeunes Lillois. "Ça permettrait à nos jeunes joueurs d’avoir un tremplin plus efficace que la Nationale 2 ou la Nationale 3", confirme Gérard Lopez dans les colonnes de la Voix du Nord.

Mais le président du LOSC insiste, ce rachat programmé apportera aussi du positif du côté belge de la frontière. "Pour l’Excel c’est l'opportunité d’avoir une belle équipe, avec des joueurs que le club ne peut, en principe pas s’offrir. Et avoir la possibilité de voir Mouscron pratiquer un chouette football, c’est excitant », conclut Gérard Lopez.