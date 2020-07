🎥 Le Standard enchaîne face à Courtrai

Ce samedi après-midi, le Standard affrontait Courtrai à l'Académie Robert-Louis Dreyfus.

Après la victoire contre Waremme (5-0) mercredi dernier, le Standard avait à coeur de confirmer contre Courtrai ce samedi.

Voici le onze aligné par les deux équipes:

👥 Starting XI: De Man, Golubovic, Hines-Ike, Verkerken, Maus, Ritière, Ajagun, Van der Bruggen, Ocansey, Moffi & Mboyo#STAKVK — Standard de Liège (@Standard_RSCL) July 4, 2020

Le round d'observation entre les deux équipes aura duré un peu plus d'un quart d'heure. Sur un centre millimétré de Carcela, Dragus aura l'occasion de mettre le ballon au fond, mais le Roumain ne parviendra pas à bien contrôler le cuir (16e). Blessé après un contact avec Hines-Ike, Dragus sera remplacé par Tapsoba (28e). Carcela tentera ensuite sa chance à distance mais le ballon ira percuter la barre transversale (31e). C'est finalement le Standard qui ouvrira la marque dans cette partie. Après une reconversion offensive menée par Carcela, Fai s'emparera du ballon et délivrera un caviar à Avenatti qui n'aura plus qu'à battre De Man (36e), 1-0. Amallah ne sera pas loin de doubler la mise mais sa pichenette passera juste à côté du but adverse (43e).

46' De tweede helft wordt aangevat met volgende elf:



Deman, Jonckheere, Dewaele Stojanovic, D'Haene, Bendianishvill, Makarenko, Rougeaux, Vandevoorde, Van Den Bossche en Lepoint



1-0 | #STAKVK #COYR — KV Kortrijk - 🏡 (@kvkofficieel) July 4, 2020

👥 La compo pour la 2ème mi-temps: Henkinet, Vojvoda, Nekadio, Dussenne, Pavlovic, Bope, J. Carcela, W. Balikwisha, M-A. Balikwisha, Tapsoba & Oulare #STAKVK #COYR 🔴⚪— Standard de Liège (@Standard_RSCL) July 4, 2020

En début de seconde période, les frères Balikwhisha profiteront d'un malentendu dans la défense courtraisienne et permettront aux Rouches de faire le break. Après une récupération de Michel-Ange, William fera trembler les filets des Kerels (53e), 2-0. Quelques minutes plus tard, Bokadi a failli aggraver le score mais son ballon sera dévié par le gardien adverse sur la barre (58e). Très remuant depuis son entrée au jeu, Tapsoba marquera le troisième but des Rouches via un assist d'Oularé (72e), 3-0.

Lepoint sonnera la révolte des Kerels en fin de rencontre avec un doublé (78e et 88e), 3-2. Courtrai ne parviendra finalement pas à arracher le nul. Le score ne bougera plus, le Standard enchaîne une deuxième victoire de suite lors de sa préparation estivale.

Les Rouches affronteront OHL samedi prochain.