🎥 Nani buteur décisif, l'Inter Miami vaincu d'entrée: la MLS est de retour

Le tournoi de reprise de la MLS a débuté cette nuit avec un duel entre Orlando City et l'Inter Miami. Une rencontre qui s'est jouée à la... 97e minute de jeu et qui n'a pas souri au club de David Beckham.

C'est pourtant Juan Agudelo qui avait ouvert le score en tout début de seconde période, mais Orlando a égalisé grâce à Chriss Mueller a 20 minutes du terme. Et c'est finalement Nani qui a mis tout le monde d'accord. Arrivé l'an dernier, le Portugais a inscrit le 13e but de sa carrière en MLS, à la 97e minute de jeu pour offrir la victoire à Orlando City.

Nani in stoppage time! 🔥 The captain puts @OrlandoCitySC ahead in the 90+6'. #MLSisBack pic.twitter.com/XFxfzCPjyu

🚨 HISTORY 🚨@JuanAgudelo scores the first goal of the #MLSisBack Tournament to put @InterMiamiCF ahead! pic.twitter.com/LWXvlr3QWI