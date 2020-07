Westerlo sort du bois: "Nous ne pouvons pas accepter une D1A à 18 sans nous"

Vu la décision du CBAS d'annuler la descente de Waasland-Beveren, Westerlo aimerait aussi sa part du gâteau.

Nous vivons décidément une drôle de semaine. Il y a eu les nouveaux horaires des rencontres, puis le calendrier a été dévoilé et tout le petit monde du football belge s'est écroulé ce mercredi soir: le CBAS a annulé la décision de faire descendre Waasland-Beveren et l'incertitude est totale.

Une D1A à 16? A 17? A 18? Ou plus? Difficile à dire mais une chose est certaine: Westerlo suit tout cela de très très près. Wim Vanhove, de Westerlo, a pris la parole dans Het Laatste Nieuws:

"Ils auraient pu continuer la compétition, mais ils ont pris une décision. Il n'ont pas annulé non plus le championnat. Il faut rester logique, si le Club Bruges est déclaré champion il doit y avoir un descendant et un club qui monte. L'Union Belge a juste décidé quelque chose, sans concerter personne. Il est clair que nous ne pourrons pas accepter une D1A avec 18 clubs sans Westerlo. Si pour cela nous devons aller devant le CBAS, nous verrons avec nos avocats".

Difficile de dire à l'avance ce que l'Union Belge va décider de faire, mais il est clair que les décisions devront être rapides pratiques et réfléchies. Sinon le championnat risque de reprendre après les premières neiges.