Benoit Poulain bientôt de retour en D1A ? "J'ai eu plusieurs contacts avec des clubs belges"

En fin de contrat du côté du Club de Bruges l'été dernier, le défenseur central avait choisi de rejoindre la Süper Lig en signant à Kayserispor. Mais six mois plus tard, le Français a quitté la Turquie. Libre depuis le 3 janvier dernier, le joueur de 32 ans attend de relever un nouveau défi.

Au mois de janvier dernier, nous avions discuté avec Benoit Poulain à propos de son passage en Süper Lig. Libre de tout contrat, le Français a hâte de retrouver un nouveau club. "Je me sens bien et je suis fit. J'ai hâte de retrouver un groupe et d'effectuer la préparation estivale", nous confie le joueur âgé de 32 ans. "J'ai envie de rejoindre une formation qui a envie de me faire venir et qui m'accorde toute sa confiance. Je ne suis pas trop difficile concernant le point de vue financier, je veux prendre part à un beau projet sportif et pouvoir partager mon expérience, voilà ce que je désire le plus", souligne l'ancien joueur de Courtrai et du Club de Bruges.

Le solide défenseur pourrait faire son retour en D1A. "J'ai eu plusieurs contacts avec des clubs français et belges, mais rien de concret jusqu'à maintenant. Je privilégie la France et la Belgique, mais si aucune offre ne me parvient d'ici le 1er août, je me tournerai alors vers l'étranger où débuteront les préparations d'avant-saison", a conclu Benoit Poulain.