Merveille Bokadi savoure son retour : "Il y aura bien des moments où la chance me sourira aussi"

L'international congolais est content de retrouver les terrains avec le Standard de Liège durant cette préparation estivale.

Merveille Bokadi n'a pas été épargné par les blessures avec deux ruptures des ligaments croisés en deux ans. "Pas facile, cette deuxième blessure a été très difficile mais je savoure mon retour sur les terrains. Cela me fait du bien d'enchaîner les rencontres", confie l'international congolais. "Je suis prêt, bien dans ma tête et je ne lâche rien", souligne l'ancien joueur TP Mazembe qui retient le positif.

"De la malchance c'est vrai, mais il y aura bien des moments où la chance me sourira aussi", précise le joueur âgé de 24 ans qui évolue en défense lors de cette préparation estivale. "Cela ne me dérange pas d'évoluer au sein de la charnière centrale. La concurrence est bonne et me poussera à donner le meilleur de moi-même pour prendre ma place. Mon poste de prédilection ? Je préfère jouer au milieu en tant que 6. Mais jouer en défense centrale ne me dérange car je le fais aussi en équipe nationale", a conclu Merveille Bokadi qui entend bien gagner le reste des rencontres amicales avec les Rouches après la défaite contre OHL (0-1).