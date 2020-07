"Peu de clubs peuvent s'offrir De Bruyne"

Kevin De Bruyne va donc pouvoir disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. D'après son manager, cela a peu de conséquences sur sa situation contractuelle.

"Après la décions du TAS, j'ai appelé Kevin par Facetime et il était très heureux", explique De Koster dans Het Nieuwsblad. "Quand vous êtes bannis de la Ligue des Champions, à un certain âge il faut réfléchir".

Selon De Koster, De Bruyne n'était pas très inquièt de la situation: "Nous verrons bien, il a encore un contrat de trois ans à Manchester City, il s'y sent bien, sa famille aussi et le club a toujours été correct avec lui. De plus, le nombre de clubs qui pourraient l'acheter n'est pas élevé".

"Il considère que la participation à la Ligue des Champions la saison prochaine est une chance, mais cela ne veut pas dire qu'il va resigner avec le club dès demain."