Vandenhaute poussé vers la sortie ? Anderlecht prend une toute autre direction avec un geste fort

Quelle est vraiment la situation à la tête d'Anderlecht ? Les versions divergent quant au sort de Wouter Vandenhaute, plus contesté que jamais.

Le licenciement inattendu de David Hubert en fin de phase classique n'a fait que renforcer la colère des supporters envers Wouter Vandenhaute. Pot de départ fictif, chants hostiles en tribune, le Lotto Park n'en peut plus de l'instabilité chronique observée ces dernières années.

Hier, nous relayions les révélations du magazine Humo, qui affirmait que Marc Coucke voulait se débarrasser de Vandenhaute, constatant que le club ne se porte pas mieux sous ses ordres.

Vandenhaute prolongé malgré tout ?

Le président apparaît comme contesté en interne et pourrait compter sur des soutiens toujours plus réduits au sein de la maison mauve. L'un des seuls relatifs gages de sécurité à court terme étant son contrat, valable jusque fin 2026.

Mais ce dernier élément n'apparaît pas aussi clair que ça. Het Nieuwsblad annonce ainsi que le mandat de président de Wouter Vandenhaute a récemment été prolongé jusqu'en 2031. Si cela s'avère exact, les supporters devront se faire une raison quant au sort de celui qu'ils ont dans le viseur.

"On dit toujours qu'il faut de la continuité, mais une continuité mal orientée n'est pas bonne non plus", a dernièrement déclaré Coucke, dans l'une de ses rares interviews. Parlait-il de la situation de son bras droit en disant cela ?