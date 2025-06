Un Unioniste donne déjà une bonne nouvelle aux supporters : "Je reste, rien ne me distraira"

Beaucoup craignent que l'Union Saint-Gilloise soit à nouveau pillée après son titre de championne de Belgique. Mais un Unioniste a déjà assuré qu'il restait au club.

Y a-t-il un seul joueur de l'USG dont on peut être sûr à 100% qu'il ne quittera pas le club ? On le sait, l'Union ne va pas changer sa manière de fonctionner et augmenter les salaires de ses joueurs juste parce que le titre - synonyme de millions de la Ligue des Champions - a été remporté.

Ivanovic, Sadiki, David, Machida, MacAllister : tous pourraient recevoir des offres potentiellement impossibles à refuser. Certains, comme Machida, arrivent en fin de contrat dans un an et devront donc être vendus cet été pour ne pas perdre beaucoup d'argent.

Mais un joueur a déjà assuré qu'il resterait à l'Union : Mohammed Fuseini. L'attaquant de 23 ans a été récompensé de sa belle saison belge par une sélection avec le Ghana, et a marqué son premier but contre Trinité-et-Tobago cette semaine.

Interviewé par Sportsboom, il a confirmé qu'il ne partirait pas. "Je reste, rien ne pourra me distraire. L'objectif est d'aider mon club à être performant en Europe et au niveau national", déclare Fuseini. "Je suis fier d'avoir aidé l'Union à se qualifier pour la Champions League, nous avons faim".

Et Mohammed Fuseini a même des ambitions : "Conserver notre titre serait formidable. Ce ne sera pas facile, mais nous sommes prêts à relever le défi", assure le Ghanéen, arrivé l'été passé au Parc Duden en provenance de Sturm Graz.