C'est fait : le successeur de Will Still au Racing Lens a signé

Pierre Sage va devenir le nouvel entraîneur du RC Lens. C'est ce que confirme le quotidien français L'Équipe, qui avait annoncé l'information vendredi dernier. L’ancien coach de l’Olympique Lyonnais a accepté ce lundi un contrat de trois ans avec le club nordiste. L'accord a été signé à distance, et l'annonce officielle du club est attendue dans la soirée. Sa présentation à La Gaillette, le centre d'entraînement lensois, est prévue mardi après-midi. Sage arrive avec Jamal Alioui, son fidèle adjoint qu’il avait déjà intégré dans son staff à Lyon. À la tête de l’OL de novembre 2023 à janvier 2025, il a dirigé 56 rencontres. Il succède à Will Still, qui a quitté son poste à la fin de la saison malgré un contrat courant jusqu’en 2027. Ce dernier a choisi de rejoindre l’Angleterre et s’est engagé rapidement avec Southampton, afin d'être au plus près de son épouse souffrante. Depuis, Still avait été officialisé au sein du club relégué en Championship, tandis qu'à sa succession était notamment cité Sébastien Pocognoli, fraîchement champion de Belgique avec l'Union Saint-Gilloise. Bonne nouvelle pour l'USG, donc.