Une légende d'Anderlecht a un conseil pour Lukaku s'il venait à revenir à Anderlecht

Enzo Scifo était présent lundi soir à l'entraînement ouvert des Diables Rouges. Il a distribué des autographes et a parlé de l'avenir de Romelu Lukaku à Anderlecht.

Il n'est plus un secret que Romelu Lukaku souhaite revenir à Anderlecht dans un futur proche. Il est très probable que l'attaquant belge terminera sa carrière dans la capitale après la Coupe du Monde 2026, et reviendra donc dans un rôle de joueur initialement.

"Romelu doit décider lui-même comment il veut revenir", déclare Enzo Scifo au Nieuwsblad. L'ancien Diable Rouge souligne que les Mauves doivent tout de même faire attention à la forme de ce retour. "Cela pourrait être très bon pour Anderlecht, mais cela doit être bien réfléchi."

"Si Lukaku revient, toute la pression ne doit pas reposer sur ses épaules. La direction d'Anderlecht doit également renforcer suffisamment l'équipe. Les conditions doivent être favorables", ajoute-t-il.

"Il faut rester réaliste", affirme Scifo. "Je suis moi-même revenu à Anderlecht à l'époque. La pression était parfois énorme. J'étais encore bon, mais je n'avais plus l'énergie pour porter l'équipe toute seule vers le haut. Et Anderlecht n'était plus la même équipe que celle que j'avais quittée en tant que jeune joueur."

"À la longue, je suis devenu frustré et triste car je ne pouvais plus donner suffisamment de satisfaction au public bruxellois. C'est pourquoi je le répète : revenir oui, mais dans les bonnes conditions", conclut Scifo avec un message clair pour Lukaku et Anderlecht.