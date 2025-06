Une belle preuve de confiance : après une saison compliquée, Sébastien Dewaest prolonge aux Francs Borains

Sébastien Dewaest avait rejoint les Francs Borains l'été dernier afin de se remettre en forme. Il a progressivement retrouvé un niveau qui a convaincu le RFB de le prolonger.

L'été passé, les Francs Borains décidaient de donner sa chance à Sébastien Dewaest, qui revenait d'une grosse blessure et arrivait en provenance de l'AEL Limassol. En début de saison, l'ancien défenseur central du KRC Genk et de Charleroi semblait loin de son meilleur niveau.

La majeure partie de la saison aura donc servi de remise en forme pour Dewaest, qui n'aura été titularisé que 3 fois entre octobre et avril dernier. Mais l'ex-Carolo a terminé la saison de belle manière, avec deux fois 90 minutes et le brassard au bras.

Une récompense pour faire ses adieux au RFB ? Absolument pas. Jugé "déterminant cette saison, dans le vestiaire et dans son rôle de joker" par le club, Sébastien Dewaest a prolongé pour une saison au Stade Robert Urbain.

"J’ai énormément travaillé la saison dernière et le club m’a tendu la main. J’ai essayé d’apporter mon expérience, de pousser mes coéquipiers le plus possible. Je prends énormément de plaisir à venir au club !", déclare le joueur dans le communiqué des Francs Borains.

En tout depuis son arrivée, Dewaest a disputé 13 rencontres sous les couleurs boraines. La saison prochaine, il fera certainement office de lien important entre le vestiaire et son nouvel entraîneur, Igor De Camargo, avec lequel il a joué à Genk.