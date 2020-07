Victor Osimhen est-il en train de brûler les étapes ?

Après seulement une saison passée à Lille, Victor Osimhen serait proche de rejoindre le Napoli. Un départ prématuré pour le joueur de 21 ans ?

D'après les informations de L'Équipe, Victor Osimhen aurait finalement choisi de rejoindre le Napoli. Les deux partis seraient même entrés en phase de "négociations exclusives". Ainsi, selon le quotidien sportif, l'attaquant de 21 ans devrait prochainement s'engager avec le club italien pour une durée comprise entre cinq et six ans. De son côté, le LOSC pourrait réaliser la plus grosse vente de son histoire en touchant un chèque de 81 millions d'euros dans l'opération. Pourtant, est-ce vraiment la bonne décision pour l'ancien joueur de Charleroi ?

En août 2018, Victor Osimhen a rejoint le Sporting Charleroi sous forme de prêt en provenance du VfL Wolfsburg. Puis, après un exerice 2018/2019 réussi, ponctué de 20 buts en 36 matchs toutes compétitions, le club carolo avait choisi de lever l'option d'achat incluse dans son contrat avant de le céder à Lille quelques semaines plus tard. Un an après, il semble que l'histoire se répète. En effet, après avoir disputé seulement une saison du côté du LOSC (18 buts en 38 matchs), le natif de Lagos devrait changer d'air cet été.

Un contexte favorable à Lille, une pression plus importante à Naples ?

Un choix qui semble précipité. S'il est vrai que son adaptation à Lille et à la Ligue 1 a été on ne peut plus rapide, rien ne dit que l'international nigérian parviendra à réaliser la même prouesse dans le sud de l'Italie. Pour commencer, parce que le principal intéressé arriverait avec une pression nettement plus importante sur ses épaules. Le contexte est en effet bien différent de celui qui était présent chez les Dogues lors de son arrivée. En signant à Lille, le numéro 7 avait rallié une équipe qui avait réalisé une saison surprise en terminant à la deuxième place du championnat et dont le projet sportif était basé sur la jeunesse et sur le trading de joueur. Un environment idéal pour se développer et faire ses preuves.

De plus, les attentes autour de son arrivée étaient diluées par les signatures d'autres jeunes joueurs talentueux sur lesquels le LOSC misait beaucoup (Renato Sanches, Yusuf Yazici, Timothy Weah...). Néanmoins, le décor est tout autre dans le cas du Napoli. En effet, Victor Osimhen ne vas pas débarquer dans la peau d'un jeune joueur talentueux susceptible de permettre au SSC de faire une plus-value à la revente mais dans celle du plus gros transfert jamais réalisé par les Gli Azzurri. Son image est celle d'un attaquant qui a le vent en poupe et qui doit permettre au club italien de franchir un cap. Ainsi, contrairement à la situation lors de son arrivée dans le nord de la France, Victor Osimhen ne va pas avoir le droit à l'erreur en Italie. Le Napoli attendra sans doute de lui un rendement immédiat, ce qui impliquera une pression importante alors que l'avant-centre de 21 ans ne compte que de très (trop?) peu d'expériences pour la gérer (seulement deux saisons pleines au haut niveau).

Outre la pression supplémentaire liée à son statut, l'ancien joueur de Wolfsburg devra s'adapter à un nouveau championnat ainsi qu'à une formation aux ambitions plus élevées. Sur la scène européenne, il ne s'agira plus seulement de faire bonne figure pour valoriser l'effectif des Dogues, mais de remplir des objectifs précis. De la même manière, à l'échelle nationale, le Napoli se doit de se meller à la course au titre et non pas seulement d'atteindre le top 5 de son championnat. Par ailleurs, l'ancien joueur des Zèbres devra se défaire une rude concurrence pour gagner sa place dans le onze de départ de Gennaro Gattuso. Là où, à Lille, Loïc Rémy et Timothy Weah étaient ses principaux concurrents pour occuper la pointe de l'attaque, Dries Mertens, Arkadiusz Milik ou encore Fernando Llorente se dresseront désormais devant lui.

Par conséquent, Victor Osimhen semble prendre un risque en ralliant le Napoli après seulement une saison en Ligue 1. Il devra trouver ses marques rapidement dans un contexte plus hostile que celui dans lequel il évoluait à Lille et faire preuve de régularités alors même que son exercice 2019/2020 a pris fin en mars. Une saison supplémentaire au LOSC pour confirmer n'aurait sans doute pas été de trop pour un joueur qui a tout le temps devant lui. Reste désormais à savoir si l'ancien joueur de Wolfbsurg sera capable de répondre aux attentes que formulera le Napoli à son encontre...