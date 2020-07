Voici les modifications apportées dans les règles du jeu en Pro League

Des adaptations qui sont censées faciliter le jeu mais aussi les arbitres.

Des adaptations ont été réalisées sur les lois du jeu en Pro League pour la saison à venir, et il y en a quelques-unes :

Une faute de main accidentelle d'un attaquant ou d'un coéquipier ne sera sanctionnée que si elle se produit avant un but ou durant une occasion franche de but.

Si un gardien tire un coup-franc ou un coup de pied de but et qu'il retouche la balle avant qu'un autre joueur ne la touche, cela donnera un coup-franc indirect pour l'équipe adverse. Si cela met fin à une attaque prometteuse, le gardien obtiendra un carton jaune. S'il stoppe un occasion franche de but, ce sera carton rouge.

Pour la question des penaltys, une infraction commise par un gardien ne sera pas sanctionnée si la balle est hors-cadre ou qu'elle touche le piquet ou la barre transversale, sauf si cette infraction perturbe le tireur. Si le penalty doit être retiré à cause du gardien, il sera mis en garde mais il pourrait aussi être sanctionné d'un carton jaune.

Enfin, une dernière règle importante et non-négligeable : si un joueur commet une faute qui interfère ou qui stoppe une attaque prometteuse, il n'y aura pas de sanction (sous forme de carton jaune) si l'arbitre laisse l'avantage ou s'il accorde un coup-franc rapide à l'équipe victime de la faute.