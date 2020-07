Trencin et Vreven récupèrent un joueur de La Gantoise

Stijn Vreven débarque à l'AS Trencin et dans la foulée, un joueur de La Gantoise le suit en Slovaquie.

Philip Azango (23 ans) connaît déjà bien l'AS Trencin puisque c'est de Slovaquie que l'ailier nigérian a rejoint La Gantoise en 2018. Il n'aura malheureusement pas pu se révéler comme d'autres joueurs de Trencin, à l'instar de Wesley, Bailey ou Kalu : Azango s'est brisé le bras en décembre 2018 et n'aura pu disputer que deux rencontres pour les Buffalos.

Deux saisons plus tard, Azango retourne donc à Trencin où il évoluera sous les ordres de Stijn Vreven et cotoiera les Belges Milan Corryn et Lenny Buyl.