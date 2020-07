Mile Svilar, trois ans plus tard

Le gardien belge vient de boucler sa troisième saison sous le maillot de Benfica et son bilan n'est pas encourageant. Quelle suite donner à sa carrière?

Il a quitté Anderlecht car il voulait un rôle en équipe première. Le garçon voulait jouer, montrer son talent. Il a alors quitté Bruxelles un jour d'août 2017 pour signer au Benfica Lisbonne.

Les premiers mois sont positifs, puisqu'il est deuxième gardien. Il attend sa chance et la reçoit en Ligue des Champions, contre Manchester United. Malheureusement, l'ancien Anderlechtois est coupable d'une erreur qui cause la défaite de son équipe. Il garde cependant la confiance du staff durant 5 autres rencontres: 3 en championnat puis 2 autres en Ligue des Champions.

Voilà, c'est tout. Depuis cet automne 2017, il a joué une fois 2 minutes en championnat lors de la saison suivante avant de retrouver une place de titulaire ce 21 juillet contre CD Aves. Il a aussi disputés quelques rencontres de Coupe de la Ligue et de Coupe du Portugal, avec l'équipe B à chaque fois.

Que va faire le gardien de 20 ans? Difficile de le dire tant le clan Svilar reste silencieux. Cependant, vu les résultats de cette année, le Club va vouloir récupérer le titre et c'est d'ailleurs dans cette optique que Jesus est revenu sur le banc. Il n'y aura pas beaucoup de place pour des jeunes joueurs.

Pour éviter de rester un éternel espoir, Svilar doit jouer, et une saison complète, pas seulement des petites rencontres de Coupe du Portugal. Avec le talent qui était le sien chez les jeunes, il pourrait faire le bonheur d'une bonne équipe belge ou Portugaise, et pourquoi pas taper dans l'oeil de Martinez et avoir quelques sélections.

Au-delà de cela, son avenir en dépend: une saison blanche ne le fera pas progresser.