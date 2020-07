Victor Osimhen à Naples, c'est fait !

Les discussions auront traîné, mais elles seraient terminées : Victor Osimhen a signé au Napoli.

D'après les informations de RMC Sport, Naples et le LOSC auraient finalisé les derniers détails du transfert de Victor Osimhen, qui signerait chez les Partenopei jusqu'en 2025, plus une autre année en option, et pour un montant initial de 60 millions d'euros qui pourrait monter jusqu'à 81 millions d'euros selon les bonus inclus dans la clause. L'officialisation serait prévue pour ce week-end.

Ce transfert renflouera également les caisses de Charleroi, qui devrait toucher un montant estimé aux alentours des 17% sur le bénéfice effectué à la revente (soit 46 millions d'euros).