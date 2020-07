Quand Jérémy Mathieu confie qu'il ne voulait pas rejoindre le FC Barcelone

Retraité depuis juin dernier après une grave blessure à un genou, le défenseur français âgé de 36 ans peut faire le bilan de sa carrière terminée au Sporting Portugal.

Jérémy Mathieu est revenu sur sa signature au FC Barcelone en 2014. Un transfert que le Français regrette. "Je ne voulais pas rejoindre le Barça, mais j'ai quitté Valence pour le président", a raconté le défenseur polyvalent à la chaîne officielle du club portugais. "J'avais un peu peur d'aller au Barça, parce que je pensais que je n'étais pas à la hauteur. Ils m'ont fait une proposition et j'ai présenté le contrat à Valence. Je leur ai dit que je resterais s'ils s'alignaient, mais ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas. Je suis parti pour 200 000 euros de plus par an."

Titulaire indiscutable à Valence, l’ancien Toulousain ne s’était jamais vraiment imposé pendant ses trois saisons en Catalogne.