Pourquoi le plan de Hayen avec Mignolet et Jackers ne tombe pas du ciel : Bruges découvre les difficultés d'un grand

L'annonce de Nicky Hayen concernant la mise en place d'un système de rotation entre Simon Mignolet et Nordin Jackers suscite des discussions. De nombreux analystes et observateurs jugent cette idée discutable. Cependant, elle n'est pas nouvelle, puisque Jackers est destiné à devenir le numéro 1.

Faites attention, ce n’est certainement pas une situation facile, car l’expérience a montré qu’un système de rotation engendre souvent de l’incertitude chez les gardiens de but. C’est le poste le plus délicat dans une équipe : une fois le choix effectué, il est rarement remis en question rapidement.

Jackers a prolongé jusqu’en 2029, tandis que le contrat de Mignolet arrive à échéance

Simon Mignolet est une véritable icône dans les cages, et il n’a certainement pas encore dit son dernier mot. Il l’a encore prouvé dimanche dernier. À 37 ans, il resterait le numéro 1 incontesté dans la plupart des autres équipes. Mais au Club de Bruges, on pense déjà à l’avenir.

En juin, Jackers a prolongé son contrat avec le Club jusqu’en 2029. Ce n’est pas simple pour un joueur de 27 ans qui doit évoluer dans l’ombre d’une telle légende, alors qu’il entre dans les meilleures années de sa carrière. Pourtant, il a démontré qu’on peut compter sur lui en cas de besoin. Deux années de suite, il a remplacé Mignolet lors des play-offs, avec brio.

Jackers a disputé 12 matchs de play-offs de Champions et seulement quatre matchs de championnat pour le Club. Il sait se montrer prêt quand l’équipe a besoin de lui. Au sein de la direction du Club de Bruges, on sait aussi que le contrat de Mignolet se termine à la fin de la saison 2025-2026 et que Jackers est prêt à prendre la relève. De plus, Mignolet est un joueur coûteux, dont la valeur marchande est aujourd’hui limitée.

Ne pas écarter Jackers

Selon d’anciens gardiens avec qui nous avons échangé, Jackers serait titulaire dans n’importe quelle équipe de la Jupiler Pro League, à l’exception peut-être de l’Antwerp, voire d’Anderlecht. Si vous disposez déjà d’un tel gardien, il faut lui donner sa chance.

Le Club croit en Jackers comme futur gardien numéro 1, mais il ne compte pas se séparer d’une icône qui leur a apporté quatre titres et a été quatre fois gardien de l’année. Bruges sait toutefois que Mignolet ne jouera pas éternellement à son meilleur niveau. C’est pourquoi ils ne veulent pas négliger un gardien au potentiel important.

Une situation délicate à gérer, qui demandera beaucoup d’énergie à Hayen. Mais c’est aussi la réalité vers laquelle le Club veut tendre : dominer la Jupiler Pro League et se faire un nom en Europe. Cela implique de faire des choix difficiles.