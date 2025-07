L'Union va même recevoir plus que prévu : les détails du juteux transfert de Franjo Ivanovic

L'Union Saint-Gilloise a finalement obtenu ce qu'elle voulait dans le dossier Franjo Ivanovic. L'attaquant croate est sur le point de rejoindre le Benfica, qui a sorti le chéquier.

L'accord entre l'Union et Benfica est arrivé dans sa phase finale. Après des discussions intensives, les deux clubs sont parvenus hier à un accord final. Peu de temps après, Franjo Ivanovic a pris l'avion en direction du Portugal, où il passera des examens médicaux aujourd'hui.

"Je suis très heureux mais je ne parlerai que demain. C'est un grand moment pour moi", a-t-il déclaré aux journalistes" qui l'attendaient. L'excitation est palpable, et cela s'explique par le prix du transfert.

Franjo Ivanovic, o novo reforço do Benfica, já chegou a Portugal. O avançado croata, de 21 anos, aterrou no aeroporto de Tires num jato privado vindo de Bruxelas, acompanhado por Rui Pedro Braz, dirigente do clube.🦅#benfica #franjoivanovic pic.twitter.com/biX7ay1zQH — A BOLA (@abolapt) July 29, 2025

Ce qui a commencé avec une offre de 20 millions d'euros s'est finalement transformé en un package total de 28 millions d'euros, rapporte Fabrizio Romano. Ce montant comprend non seulement des bonus, mais aussi un pourcentage sur une future revente du joueur, un détail sur lequel l'Union a mis l'accent.

L'Union a su parvenir à ses fins

Ces conditions font d'Ivanovic le transfert sortant le plus cher de l'histoire de l'Union devant les 22,6 millions pour Victor Boniface. Wolverhampton a également montré un intérêt de dernière minute et a tenté de s'immiscer dans l'accord. Mais l'Union est restée inflexible et fidèle à sa ligne de négociation. Le club anglais est finalement arrivé trop tard.

Après le départ d'Anthony Moris en Arabie Saoudite, les 17 millions du transfert de Noah Sadiki à Sunderland et les cinq millions perçus pour Koki Machida, l'Union continue de remplir ses caisses cet été. D'autant plus que les 15 millions du transfert de Mohamed Amoura à Wolfsburg ne sont comptabilisés que maintenant, l'Algérien ayant été officiellement prêté pour sa première saison en Allemagne.