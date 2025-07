De la concurrence pour Julien Duranville ? Dortmund pense à attirer un deuxième Diable...au même poste que lui

Ces dernières saisons, le Borussia Dortmund a fait confiance à plusieurs belges. Cela pourrait se poursuivre avec un certain Leandro Trossard.

De Michy Batshuayi à Julien Duranville en passant par Thomas Meunier ou Axel Witsel, Dortmund a souvent compté au moins un joueur belge dans son effectif ces dernières saisons. Et voilà que le Borussia se penche sur le cas de Leandro Trossard.

C'est Florian Plettenberg, spécialiste mercato de Sky Sports, qui révèle l'information. Il écrit que le BVB suit attentivement la situation du Diable Rouge, qui entre dans la dernière année de son contrat à Arsenal et est donc potentiellement sur le départ.

Plusieurs prétendants pour Leandro Trossard

Le contexte a déjà suscité l'intérêt de plusieurs clubs. Trossard a déjà été lié à Fenerbahçe, à un séjour en Arabie Saoudite, et même au Bayern Munich. En Bavière, le Limbourgeois était considéré comme une alternative à Luis Diaz. Mais l'arrivée de ce dernier se précise.

Leandro Trossard s'éloigne donc du Bayern, mais un départ d'Arsenal reste très probable. D'autant plus que les Gunners débutent un nouveau cycle avec l'arrivée du directeur technique Andrea Berta.

Après deux ans et demi à l'Emirates Stadium, l'ancien de Genk et de Brighton pourrait donc aller concurrencer Julien Duranville dans la Ruhr (même s'il peut évoluer à tous les postes en attaque). Deux clubs de Premier League non nommés lui auraient toutefois également formulé une offre concrète.