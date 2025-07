Des matchs de football prescrits comme antidépresseurs ? Le début d'une thérapie d'un nouveau genre

La puissance de l'industrie du football et l'importance qui lui est donnée est de plus en plus contesté. Mais le monde du ballon rond pourrait aussi utilisé à des fins thérapeutiques.

Le weekend dernier, la Pro League a repris ses droits après deux mois de trêve estivale. Même si les premières journées sont traditionnellement fort brouillonnes, cela a permis à beaucoup d'habitués des stades de retrouver leur routine du weekend et de recroiser des compagnons de tribune. Les liens sociaux que peut créer le football ne sont plus à démontrer. En Angleterre, le médecin britannique Simon Opher, député du parti travailliste, a décidé de prescrire des billets pour assister à des matches pour certains de ses patients atteints de dépression, rapporte l'agence Associated Press. Cette thérapie a été pensée en collaboration avec Forest Green Rovers, un club déjà très conscient de sa responsabilité sociétale, comme en témoigne leur projet de stade entièrement construit en bois au sein d'un complexe écoresponsable. Les patients assisteront donc à des matches de National League, la cinquième division anglaise, en guise d'alternative aux antidépresseurs. Le football qui rassemble "Si vous souffrez d'une dépression sévère, je recommanderai toujours des antidépresseurs, mais une grande majorité des gens souffrent d'une dépression légère ou modérée. La tendance actuelle est de leur donner des comprimés, car il n'y a pas vraiment de soutien en matière de santé mentale. Le football ne conviendra pas à tout le monde, mais nous devons élargir notre éventail d'options", explique Simon Opher. "L'un des plus gros problèmes de notre société est l'isolement social, et je pense que le football peut donner un sentiment de communauté", conclut le médecin. L'initiative pourrait-elle voir le jour en Belgique ? Attention tout de même à ne pas envoyer trop de patients à un match entre deux équipes luttant pour le maintien par une soirée brumeuse de novembre, la thérapie pourrait se révéler contre-productive.