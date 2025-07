DAZN ne diffusera que la moitié des matchs de la Challenger Pro League !

En Challenger Pro League, seuls quatre des huit matchs de la journée devraient être diffusés par DAZN, déçu des audiences de la saison dernière.

C'est une Challenger Pro League spéciale qui débutera le 8 août, avec un championnat à 17 équipes suite au maintien du Jong Genk et aux montées de l'Olympic Charleroi et du Jong Gent.

Cette édition sera également marquée par les décisions de DAZN. En raison des faibles audiences de la saison passée, il a été décidé que seuls quatre des huit matchs du week-end seront diffusés en direct.

Seulement quatre matchs de Challenger Pro League seront diffusés

Selon nos confrères du groupe IPM, la Pro League a également confirmé dans son appel d’offres que les rencontres seront filmées avec seulement deux caméras, au lieu de cinq. De plus, les commentaires se feront depuis les bureaux à Bruxelles, et non plus depuis les stades.

La Pro League et DAZN explorent toutefois une solution technique pour diffuser les huit matchs grâce à 14 caméras automatisées. Malgré cela, la première journée de D1B ne sera visible que partiellement sur l’application.

Si cette situation perdure, DAZN prévoit de faire tourner les équipes diffusées afin de ne pas toujours montrer les mêmes, et en fin de saison, les rencontres seront choisies selon leur intérêt sportif.