Alex Czerniatynski espère que l'Antwerp va l'emporter 28 ans plus tard : "Après deux kilomètres, nous n'avions plus rien à boire dans le car"

L'Antwerp attendait une finale de Coupe de Belgique depuis 28 ans. Le 7 juin 1992, le Great Old avait remporté la Coupe de Belgique au Jan Breydelstadion contre le grand Malines de l'époque.

Alex Czerniatynski avait remporté la Coupe avec l'Antwerp en 1992. "Un moment si spécial. Malines était le grand favori avec Preud’homme, Albert, Clijsters, Emmers et Eykelkamp. Une victoire mémorable aux penaltys", nous confie l'ancien Diable Rouge. "Après deux kilomètres, nous n'avions plus rien à boire dans le car. Nous nous sommes arrêtés à la première friterie et nous avons acheté toutes les bières qu'il restait. Nous avons fait la fête pendant une semaine puis alors nous avons joué une très belle Coupe d'Europe l'année d'après avec une finale à la clé perdue contre Parme", souligne l'ancien buteur du matricule 1.

Ce samedi soir, le Club de Bruges est le grand favori. "L'Antwerp n'a encore rien gagné cette saison et une victoire leur permettrait d'être directement dans les poules de l'Europa League et éviter les tours préliminaires. Tout peut arriver lors d'une rencontre. Le seul problème, c'est le huis clos. Pas très amusant pour les joueurs de jouer sans 12ème homme. Quand j'étais jouer, j'avais besoin du public. Puis pouvoir partager cette joie avec eux après un but. Je croise les doigts pour que l'Antwerp l'emporte", a conclu Alex Czerniatynski.