Croky Cup: un duel plus serré qu'annoncé

Tout le monde s'attend à une victoire assez facile du Club de Bruges en finale de la coupe de Belgique. Mais dans les faits cela pourrait être plus serré.

Depuis quelques semaines, tout le monde est certain d'une chose: le Club de Bruges va remporter facilement la coupe de Belgique. Mais dans les faits, les cironstances font qu'à quelques heures de ce grand rendez-vous, le doute est permis.

Tout d'abord, il fait chaud... très chaud. Vous allez nous dire que la température est la même pour les deux équipes, mais dans les faits c'est plus compliqué pour une équipe qui attaque et qui court, plutôt que pour celle qui défend.

Ensuite, Bruges pourrait devoir faire sans quatre joueurs ( Mechele, Ricca, Balanta et Dennis), qui sont malades et pourraient manquer la rencontre. On sait que le noyau des Gazelles est assez large, mais tout de même, c'est un contre-temps.

Enfin, à l'Antwerp, et bien on sait défendre. Même si Bölöni n'est plus là, les automatismes défensifs sont encore et toujours là. Tout est donc possible.

