Romelu Lukaku réagit à son but face à Getafe

Romelu Lukaku a inscrit son 30e but de la saison pour l'Inter Milan ce mercredi face à Getafe.

Une belle course dans la profondeur et une semi-volée instinctive ont permis à l'Inter Milan de mener face à Getafe et à Romelu Lukaku d'inscrire son 30e but de la saison ce mercredi soir. "C'était un match difficile contre une équipe agressive, mais on a fait un bon match. La défense a bien fait son boulot", se réjouit Lukaku après la rencontre, en italien. "Je suis content de mon but, mais aussi content de celui de Christian Eriksen, très important". Le Danois soulageait l'Inter en fin de match, faisant 2-0 après un penalty manqué de Getafe.

Lukaku manquera également un but tout fait en seconde période, et l'exigeant Antonio Conte l'a souligné : "Il marque un beau but mais aura mis du temps à entrer dans son match. Cela aurait pu être une meilleure soirée pour lui", estime le coach italien dans la Gazetta dello sport. "Mais les gars ne se sentent pas en vacances, ils veulent continuer", se réjouit Conte.