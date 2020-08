Westerlo: une place en D1A ou beaucoup d'argent

Les Campinois se sont présentés ce mardi devant le tribunal afin de réclamer devant la justice leur place en D1A.

C'est reparti pour un tour. Cette semaine, la nouvelle saison de Jupiler Pro League devrait débuter avec 18 équipes, dont OHL, Beerschot et Waasland-Beveren.... mais sans Westerlo. Ces derniers espèrent encore faire partie de l'élite de notre football et se sont présentés ce mardi devant le tribunal.

Il y a quelques semaines les Waaslandiens ont aussi confié leur futur à la justice de notre pays et a eu gain de cause, Westerlo espère la même issue. Ils estiment qu'ils méritent leur place car ils ont eu plus de points que tout le monde la saison dernière en D1B. Ils estiment surtout qu'ils méritent plus cette place que OHL.

Devant le juge, Westerlo a demandé la même chose que Waasland Beveren: une compensation financière de 5 millions d'euros par journée de Pro League jouée sans eux. Le tribunal devrait rendre son verdict ce jeudi.

De son côté la Pro League n'a pas encore commenté cette action.