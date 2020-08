Rudi Garcia aurait aimé retrouver Eden Hazard en quarts de finale

L'Olympique Lyonnais s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, mais n'y affrontera pas le Real Madrid, éliminé. Pas de retrouvailles, donc, pour Rudi Garcia et Eden Hazard.

L'adversaire de l'Olympique Lyonnais en quarts de finale de la Ligue des Champions est connu : il s'agit de Manchester City, qui a éliminé le Real Madrid. "Le Real, ça aurait été bien, car ça m'aurait permis de retrouver Eden Hazard. On s'était donné rendez-vous en quarts", regrette l'entraîneur de l'OL, Rudi Garcia, en conférence de presse. Les deux hommes s'étaient bien connus du côté de Lille.

"Malheureusement, moi j'y suis, lui pas. On savait que Manchester City avait pris une option au match aller. On a un vrai parcours de Ligue des Champions, on sait que Manchester nous est supérieur, mais la Juventus nous était aussi supérieure sur papier. On a réalisé un exploit, maintenant on doit tout donner pour en réaliser un second et rejoindre les demis", espère Garcia.