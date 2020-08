Un cas positif au KV Malines, le match face à Anderlecht pas en danger

Un cas de coronavirus a été détecté au KV Malines.

Le KV Malines a annoncé la mauvaise nouvelle ce vendredi soir : une personne, dont l'identité ou le rôle au sein du club n'ont pas été révélés, a été testée positive au coronavirus et placée en quarantaine. Les autres tests étant négatifs, le match entre le KV Malines et le RSC Anderlecht ce dimanche est bel et bien maintenu.